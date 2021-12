Jesi, continua la solidarietà verso i lavoratori della Caterpillar | Password Magazine

JESI- E’ una vera e propria gara di solidarietà quella venutasi a creare verso i lavoratori della Caterpillar, che nei giorni scorsi sono stati avvertiti dalla direzione dell’imminente chiusura dello stabilimento per spostare la produzione in luoghi economicamente più convenienti.

Le forze politiche e sociali si sono unite nell’esprimere vicinanza agli oltre 260 dipendenti a rischio e alle loro famiglie, condannando altresì la condotta della multinazionale statunitense.

Solidarietà è stata espressa anche dai dipendenti di un’altra importante industria che opera a Jesi, la Chn Industrial, che in segno di protesta e vicinanza ai lavoratori della Caterpillar, hanno indetto uno sciopero tenutosi ieri davanti lo stabilimento jesino di New Holland in via Leone XIII.

Durante questa manifestazione un lavoratore della Caterpillar è stato colto da un malore, a dimostrazione della tensione, della drammaticità della situazione e della stanchezza accumulate in questi ultimi giorni.

Ma i lavoratori non si arrendono. Nella mattina di oggi molti sono gli operai dello stabilimento di Via Roncaglia, che si sono recati in Piazza del Popolo a Roma, per lo sciopero generale indetto da CGIL e UIL, mentre una cospicua delegazione è rimasta a Jesi in presidio davanti ai cancelli della fabbrica.

Proprio questi sono stati oggetto di un ulteriori gesti di sostegno: alcuni lavoratori di altre industrie hanno infatti donato loro dei panettoni e delle bibite mentre il ristorante Orange ha preparato un po’ di pasta per rifocillare gli operai.

La protesta dei lavoratori Caterpillar continua incessante ed è già

stata annunciata un iniziativa di protesta che si terrà il 23 dicembre in Piazza della Repubblica a cui potrebbe partecipare, tra gli altri, anche il ministro del lavoro Andrea Orlando.