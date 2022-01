Controlli anti-covid in 7 locali pubblici di Jesi: una persona sanzionata | Password Magazine

Proseguono i controlli predisposti dal Questore, nell’ambito dei servizi per la tutela della “Sicurezza urbana”.

Nella città di Jesi, il personale del Commissariato di P.S., in collaborazione con quello dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale ha controllato 153 persone e numero 7 locali pubblici. Nella circostanza è stata contestata un’infrazione ad un utente di esercizio commerciale, per la violazione della normativa COVID-19, poiché sprovvisto della prescritta certificazione verde (green pass).

Nel pomeriggio di ieri, gli Agenti dell’U.P.G.S.P., in collaborazione con personale del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli e della Squadra Cinofili, hanno proceduto ad accurati controlli nella zona centrale di Ancona, nel corso dei quali sono stati identificate 107 persone, tra cui numerosi giovani.

Nel corso dei servizi è stata sanzionata una persona per la violazione della normativa COVID-19, sul mancato uso dei dispositivi di protezione individuali.

Nella serata, gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in questa Piazza della Repubblica, in ausilio a personale dei Vigili del Fuoco, in quanto era scaturito un principio di incendio in un “container prefabbricato”, posto vicino ad un’edicola, appartenente alla ditta edile che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione di via della Loggia. Non si registrano danni a cose e persone. Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell’incendio, anche tramite la visione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, ubicate nella zona.