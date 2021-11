Jesi, controlli dei carabinieri: denunce e sequestri di droga | Password Magazine

JESI – Servizi straordinari di controllo della Compagnia Carabinieri di Jesi nel corso del week-end, soprattutto in prossimità della nota ricorrenza del 1 novembre. Nel territorio dell’ambito dei 19 comuni di competenza, attraverso le 77 pattuglie impiegate nelle varie fasce orarie, sono stati controllati 300 veicoli circa e 420 persone. Tutte le richieste dei cittadini sono state soddisfatte, circa le richieste d’intervento, in totale 110 per motivi vari. Nel corso dei servizi sono state denunciate diverse persone per i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o uso personale di sostanze stupefacenti. In totale è stato sequestrato un coltello e circa 21 grammi di hashish. I fatti sono stati accertati tra giovedì e questa notte, a Jesi e durante i predisposti controlli del territorio e alla circolazione stradale. Gli autori sono cittadini del posto dall’età di circa 40 anni, di cui due stranieri. In totale sono stati fermati due automezzi ed uno sequestrato. Continueranno i controlli preventivi della Compagnia Carabinieri di Jesi.