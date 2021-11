Jesi, controlli della Polizia nel week end | Password Magazine

JESI – Controlli della Polizia durante il fine settimana su tutto il territorio. Gli operatori in servizio presso il Commissariato di Jesi, con otto equipaggi delle Volanti, sono stati impegnati nelle attività di accertamento, ordine e soccorso pubblico. Sono state identificate 40 persone e controllati 15 veicoli. Nel corso delle ispezioni, non sono emersi fattori di criticità correlabili alle misure attive in termini di contrasto alla pandemia. Anche per quanto concerne la ‘movida’, i servizi non hanno registrato problemi di ordine pubblico e sicurezza: le richieste di intervento pervenute alla sala operativa non hanno comportato risvolti concreti, al di là di un’esigenza connessa a un sinistro stradale. Nel medesimo fine settimana gli operatori del Commissariato sono stati impegnati anche sul fronte delle competizioni sportive: l’incontro di calcio che ha visto la squadra locale misurarsi con il “Biagio Nazzaro” di Chiaravalle allo stadio Carotti e la partita di basket disputata tra l’Aurora basket di Jesi e la Civitanova Marche giocata presso il Palatriccoli: eventi svolti e conclusi senza incidenti e nel pieno rispetto delle norme.