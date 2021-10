Jesi, controlli e spycam in centro contro la movida molesta | Password Magazine

JESI – Più che positivo l’incontro di lunedì in Comune tra il sindaco Massimo Bacci, l’assessore al commercio Ugo Coltorti, i rappresentanti del comitato dei cittadini del centro storico, associazioni di categoria e l’associazione Jesi città da vivere costituita da operatori commerciali per un confronto sulle problematiche legate alla movida, specialmente nei fine settimana.

È emerso innanzitutto che la chiusura alle ore 1 degli esercizi pubblici, disposta con ordinanza del Sindaco condivisa con la Prefettura, ha effettivamente contribuito a indurre i giovani a non rimanere in centro ulteriormente, scongiurando schiamazzi notturni che in precedenza arrivavano, in casi estremi, fino alle prime luci dell’alba. Da parte del Comune è stato ribadito da Bacci l’impegno sia ad individuare bagni pubblici (non chimici) in grado di risolvere l’esigenza di servizi igienici adeguati all’alto numero di giovani presenti, sia ad installare un impianto di videosorveglianza che potrà essere funzionante già prima delle festività natalizie e connesso al sistema di controllo nel comando di polizia locale.

Bacci ha anche accennato all’obiettivo del Comune di coinvolgere operatori di strada in grado di avvicinare i più giovani sensibilizzandoli ad un divertimento ed una socializzazione rispettosi degli altri. Amministrazione comunale e residenti hanno inoltre apprezzato e condiviso gli impegni che l’associazione che rappresenta i commercianti e gli operatori dei pubblici esercizi si è assunta proprio per promuovere una civile convivenza, in particolare sul fronte dei controlli, della sensibilizzazione al senso civico e del rispetto degli orari di somministrazione, della diffusione di musica, oltre al controllo della maggiore età per chi chiede alcolici e il divieto di somministrarne a chi sia palesemente sotto effetto di alcol.

«Il fenomeno della movida – ha sottolineato il sindaco – va governato in maniera condivisa, provando ad intercettare soluzioni che possano permettere il rispetto dei diritti di ciascuno e soprattutto del senso civico della comunità. Avrò modo di rappresentare anche alle forze dell’ordine i risultati di questo incontro, consapevole del prezioso supporto che polizia, carabinieri e guardia di finanza potranno dare, come hanno peraltro positivamente dimostrato in più di una circostanza».

Soddisfatto anche il Comitato dei residenti del centro storico che parlano di un tavolo di confronto «importante e utile» soprattutto «perché è stata assicurato dai presenti, che ci sarà un seguito a breve, per un ulteriore aggiornamento sulle criticità in Centro. Il confronto permette sempre la possibilità di trovare soluzioni condivise». Tra queste, il Comitato riporta: «Gli Esercenti hanno assicurato l’impiego di una security notturna mobile nel centro storico durante i fine settimana, per garantire un controllo del territorio. Il sindaco inoltre ha garantito di impegnarsi a sollecitare anche il prefetto per occasionali controlli. L’utilizzo di spycam a breve termine, da posizionare nei varchi e nelle zone di maggiore affollamento come controllo e deterrente per disturbo delle quiete, atti vandalici e/o osceni». Per quanto riguarda l’igiene urbana «riapertura dell’ ex Albergo Diurno in Piazza delle Monnighette e conversione in bagni pubblici aperti nelle ore notturne, in tempi brevi. I gestori dei locali sono stati invitati dall’Assessore Coltorti a rispettare l’orario di cessazione della musica e a controllare il territorio antistante i propri locali e il rispetto dell’articolo 659 del codice penale. Il sindaco ha ipotizzato una possibile chiusura entro le ore 2. I rappresentati del Comitato hanno ribadito che i danni alla salute per il mancato riposo e inquinamento acustico , in altre città sono stati opportunamente quantificati e risarciti. La pulizia nel quadrilatero delle vie che soffrono gli eccessi dei week-end sarà garantita il

sabato e la domenica mattina». Infine il comitato «ha fatto fortemente presente che il Centro storico non può essere rivitalizzato solo in orario notturno, a tal proposito le Associazioni di categoria stanno lavorando per una rivalutazione diurna del Centro a beneficio del cittadino e turistico».