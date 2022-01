Jesi, controlli Green pass nei locali e in centro: tre sanzioni | Password Magazine

JESI – Nel corso del fine settimana gli operatori del Commissariato di Jesi sono stati impegnati nel quadro delle attività di controllo del territorio, ordine e Soccorso pubblico. Per la serata di sabato 15 gennaio è stato organizzato e condotto un servizio interforze che ha visto impiegati equipaggi del commissariato Polizia di Stato di Jesi e della locale Compagnia Carabinieri. Il dispositivo ha riguardato, nella prima parte della serata, una serie di verifiche volte ad accettare la compiuta osservanza delle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia: sono stati per questo controllati 12 esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande e pass vaccinali di lavoratori e clienti. Tutti i Green pass normali e rafforzati sono stati confrontati con rispettivi documenti d’identità e al fine di scongiurare eventuali utilizzi impropri delle certificazioni. Nel corso delle predette verifiche inoltre sono stati controllati: 548 Green pass normali e rafforzati; è stata contestata la violazione amministrativa a un datore di lavoro di esercizio di ristorazione che non aveva verificato il possesso di green pass al lavoratore: è stata contestata la violazione amministrativa ad un lavoratore di esercizio di ristorazione privo di idonea certificazione covid.

Nella seconda parte della serata le attività si sono poi concentrate sul comportamento delle persone nell’ambito del centro storico più in particolare nelle vie e nelle piazze maggiormente interessate dai giovani al fine di dissuadere da comportamenti non conformi a legge. In tale contesto a, fronte di molte centinaia di persone giovani e giovanissimi, è stata contestata una sola infrazione per mancato uso della mascherina di protezione in ambiente pubblico.