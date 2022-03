Jesi, controlli interforze nei locali e in centro | Password Magazine

JESI – Proseguono i servizi interforze disposti dal Questore di Ancona, coordinati dal Commissariato di Jesi con altre Forze di Polizia a tutela della salute e della sicurezza pubblica. Nella serata di sabato, Polizia di Stato e Carabinieri hanno effettuato controlli in tre esercizi di ristorazione, due discoteche, una ludoteca e una sala giochi, senza riscontrare situazioni di criticità. L’attenzione degli operatori è stata poi rivolta al centro storico cittadino e in particolare alle zone e ai locali di intrattenimento, nonostante la minor affluenza registrata per via delle discoteche aperte. Non si sono registrate anomalie e la serata si è svolta tranquillamente.