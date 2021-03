Jesi, da domani chiuse tutte le scuole: l'ordinanza del sindaco | Password Magazine

JESI – Chiuse da domani tutte le scuole di Jesi. Lo ha disposto con un’ordinanza il sindaco Massimo Bacci: «A partire da domani 3 marzo, sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, ivi compresi gli asili nido, i centri per l’infanzia e le scuole materne».