Jesi, da domani torna il mercato in centro | Password Magazine

JESI – Torna da domani nelle piazze del centro storico il mercato ambulante del mercoledì e del sabato. La Giunta comunale, anche a seguito dell’incontro avuto con le associazioni di categoria, ha deciso di ripristinare la postazione originaria del mercato, distribuito dunque tra Piazza della Repubblica, Piazza Indipendenza, Piazza Spontini, Piazza Ghislieri e Piazza Federico II. Il mercato resterà in centro fino alla data di avvio degli eventi e delle manifestazioni previste nel periodo natalizio che si organizzeranno nelle medesime piazze, quando torneranno in zona Porta Valle tenuto conto poi che, subito dopo le festività,, prenderanno il via i lavori pubblici di riqualificazione degli spazi del centro, a cominciare da Piazza Federico II.

Il rientro del mercato in centro è stato condiviso, come detto, con le organizzazioni di categoria e le altre associazioni di settore nel corso di un paio di incontri tenutisi in Comune dove gli stessi operatori hanno chiesto di far rientrare in questo periodo l’attività nel luogo originario, in attesa dell’avvio dei lavori pubblici, in quanto il trasferimento nella zona bassa della città ha evidenziato delle criticità in ordine alla riduzione della clientela. In considerazione di ciò, l’Amministrazione comunale ricorda ai residenti di non lasciare domani mattina, ed in tutti i successivi giorni di mercato, le auto nelle piazze interessate al mercato.