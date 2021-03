Jesi, da domani vaccinazioni alla palestra Zannoni | Password Magazine

JESI – Da lunedì 15 marzo il Centro di Vaccinazione di Popolazione di Jesi per l’effettuazione delle vaccinazioni anti Covid cambia sede. Sarà trasferito dalla Bocciofila Jesina di Via Ugo La Malfa alla palestra di Via Zannoni.

«Attualmente in tale sede si effettuano le vaccinazioni già prenotate per soggetti di età superiore a 80 anni e personale scolastico – si legge in una nota del Dipartimento di prevenzione dell’Area Vasta 2, diretto dalla dott.ssa Daniela Cimini -. Sono state inoltre attivate le seguenti iniziative: apposita cartellonistica, indicante la nuova sede, verrà apposta nella sede della bocciofila Jesina. Sms verranno inviati ai soggetti che dovranno effettuare la dose di richiamo sulla nuova sede» .