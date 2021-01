Jesi, dall'11 gennaio cambia la viabilità in via M.L. King | Password Magazine

JESI – Dall’11 gennaio scatta la modifica di circolazione in via M.L. King. Con un’ordinanza dirigenziale, il Comune di Jesi istituisce il divieto di transito – ad eccezione dei mezzi di trasporto pubblico e mezzi di soccorso – lungo il viale in corrispondenza della corsia di bypass con direzione via Paladini-viale Verdi ovvero il tratto di strada che costeggia il marciapiede ed evita di passare per la la rotatoria all’intersezione tra via M.L. King e via A. Moro.

In pratica i veicoli che percorrono dunque via M.L. King, provenendo da via Paladini e in direzione viale Verdi, giunti al bivio con la corsia di immissione alla rotatoria con via Moro, dovranno entrare nella rotatoria. Eccetto autobus e mezzi di soccorso.

La decisione arriva considerato che «è stata approvata – si legge nell’ordinanza – la scheda di intervento relativa alla fermata lungo viale M.L.King in prossimità del Liceo Scientifico L.Da Vinci» e dunque servirà alla creazione di una corsia preferenziale per bus vicino la scuola, in modo da assicurare il corretto distanziamento tra gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto.