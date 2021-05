«Jesi diventa Comune ciclabile con il completamento dei nuovi tratti» | Password Magazine

JESI – Altri 3,5 chilometri di pista ciclabile in fase di completamento che si aggiungeranno ai tratti già realizzati, rendendo la città interamente percorribile in bicicletta. Questa mattina, l’Amministrazione comunale e il personale tecnico del Comune di Jesi ha effettuato un sopralluogo al tratto di via M.L.King e via Tabano dove sono in corso gli ultimi ritocchi. Nel frattempo, sono iniziati i lavori in via Gallodoro per completare la pista che collegherà via Zara al quartiere Prato.

«Grazie ai fondi del Ministero, è stato possibile mettere mano anche al tracciato che collegherà via M.L.King a viale Cavallotti, passando per via Campolungo – fa sapere l’assessore all’Ambiente Cinzia Napolitano -. Una pista che dal Palasport renderà possibile gli spostamenti in bici fino alle scuole, ricollegandosi ai giardini pubblici. Un ringraziamento speciale va al direttore dei lavori Marco Battistelli che è stato sempre presente e attento, soprattutto nel seguire l’intervento al parcheggio di via Paladini, ottimamente realizzato dalla ditta esecutrice». Soddisfatto anche l’assessore allo Sport Ugo Coltorti: «Grazie al coraggio dell’assessore Napolitano e del sindaco Bacci, si completa finalmente un lavoro propedeutico per una città diversa».

In questi giorni, si sta lavorando anche a rendere la rete più omogena. Lo hanno spiegato l’ingegner Manuela Marconi e l’architetto Mara Braconi dell’Area Servizi tecnici del Comune.

«La pista di via M.L.King, come quella di via San Francesco e di viale Verdi è su sede stradale, pertanto è stato necessario riorganizzare la corsia viabile – fa sapere l’ing. Marconi -. Sono stati all’occasione risistemate anche alcune porzioni di asfalto per creare uniformità del tracciato». Anche il tratto che riguarda via Prato, via Gallodoro e via Zara (circa 1,5 km) ricaverà la pista dalla sede stradale, con la pista che si ricollegherà al percorso cicloturistico della Vallesina, da via Spina: «Sarà una corsia ciclabile protetta da occhi di gatto – spiega l’arch. Braconi -. Sarà rifatta la segnaletica pedonale e realizzato l’attraversamento pedonale di viale Don Minzoni, via Grecia, viale Cavallotti e viale Verdi. Saranno inoltre rinfrescati quei tratti di ciclabile che erano stati già eseguiti ma che con il tempo si sono deteriorati».

Resterebbe ora solo la zona industriale da coprire con la ciclabile: «Il progetto è pronto, si attendono finanziamenti» precisa la Napolitano, annunciando che presto Jesi sarà riconosciuto dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Comune ciclabile. «Si sta completando il disegno che avevamo in mento, quello di una città più vivile – conclude il sindaco Massimo Bacci -. Attraverso una mobilità differente, Jesi è interamente percorribile in bicicletta, con l’aggiunta della zona industriale il cerchio si chiuderà. Tutto questo, in linea con l’indirizzo politico europeo».