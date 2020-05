JESI – Pedone investito a Jesi. È successo questa mattina, alle 9.30, tra via Sanzio e via Mancini. Una donna di 66 anni, di origine straniera, è stata urtata da un’auto in corsa. Per fortuna, non ha riportato lesioni gravi ed è stata trasportata all’ospedale Carlo Urbani di Jesi in codice giallo per accertamenti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.