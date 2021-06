JESI – Investimento questa mattina a Jesi, in via XXIV Maggio. Per cause in corso di accertamento, un veicolo ha travolto una donna di 61 anni, di origini straniere, che stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali.

Sul posto il 118 con l’eliambulanza che ha trasportato la donna in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Disagi al traffico durante le operazioni. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.

Notizia in aggiornamento