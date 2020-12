Jesi, due incidenti e un ferito in ospedale | Password Magazine

JESI – Sono due gli incidenti avvenuti questa mattina a Jesi. Il primo è avvenuto in via Ancona, coinvolgendo un’automobile e uno scooter. Un uomo di 64 anni è finito al Pronto soccorso di Jesi per dolori alle costole e al ginocchio, trasportato da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, intervenuta sul posto insieme al 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Un secondo incidente è stato rilevato invece in via Don Minzoni, alla rotatoria con via Ricci, la strada che conduce al cinema multisala. L’impatto ha coinvolto un camion e una vettura ma per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Sul posto è comunque intervenuto il personale medico-sanitario ma i due conducenti hanno il trasporto in ospedale e forse c’è scappata anche la lite. Qualche disagio al traffico.