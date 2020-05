Jesi, due incidenti nel pomeriggio. Ciclista in ospedale

JESI – Sono due gli incidenti con feriti avvenuti nel pomeriggio di oggi. I soccorsi sono scattati alle 14.30 in via XXIV Maggio, alla rotatoria con via Trieste. Coinvolti nello scontro una i-bike, guidata da un 48enne di Jesi, e una Hyundai condotta da una 34enne di Montemarciano. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia locale, il ciclista stava percorrendo la rotatoria in direzione Roma-Ancona quando è stato urtato dalla vettura che girava in direzione Stazione-piazzale del Mezzogiorno. Il 48enne, affidato alle cure del 118, è stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti.

Altro incidente è avvenuto poco prima delle 16 lungo viale della Vittoria, all’altezza dell’incrocio con via Alighieri: si tratta di un tamponamento tra una Audi A1 e una Mini Cooper, condotte rispettivamente da una 27enne di Monsano e da una 67enne di Jesi. La dinamica è ancora in corso da accertamento da parte della Polizia locale, giunta sul posto per i rilievi. La 27enne è stata soccorsa dal 118 e sottoposta a cure mediche ma le sue condizioni non sarebbero gravi.