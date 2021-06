Jesi, due sinistri nel pomeriggio: in tre in ospedale | Password Magazine

JESI – Due i sinistri stradali registrati oggi a Jesi. Il primo è avvenuto intorno alle 16.30, all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via Raffaello Sanzio. Due le auto coinvolte: le due conducenti sono state trasportate al Pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi.

Un secondo sinistro – un tamponamento – si è verificato intorno alle 18.15, in via XXIV Maggio. Una donna è stata trasportata al Pronto soccorso per accertamenti dalla Croce Verde di Jesi.