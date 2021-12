Jesi, è arrivato l'albero di Natale in piazza Colocci | Password Magazine

JESI – È arrivato l’albero di Natale in piazza Colocci. L’abete, classico e tradizionale, quest’anno per la prima volta sarà allestito davanti l’ingresso di palazzo della Signoria. Questa è una delle novità di Jesi Natale 2021, programma che sarà illustrato domani in sede di conferenza stampa presso la residenza municipale. Ad organizzare il cartellone di iniziative il Comune di Jesi insieme alle associazioni di categoria e i commercianti di Jesi Centro. Tra le iniziative in cantiere, anche la realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Federico II, dove è stato già allestito il cielo stellato; il mercatino natalizio in piazza della Repubblica; installazioni luminose in piazza Pergolesi.

Ora che dicembre è arrivato, le luminarie potrebbero accendersi già dal prossimo fine settimana.