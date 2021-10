Jesi, ecco la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo | Password Magazine

JESI – “Nulla accade prima del sogno”, torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo domenica 10 ottobre alle ore 16.00 – 17.00 – 18.00, dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie, e che vede coinvolta la Rete Museale della città di Jesi, con attività e laboratori sia gratuiti che a pagamento organizzati dai musei cittadini. L’evento è accompagnato da un’anteprima che si terrà venerdì 8 ottobre dalle ore 16 alle ore 19 a Palazzo Pianetti: un evento dell’IIS Galilei di Jesi, la conclusione di un laboratorio multiculturale di una classe dell’istituto in collaborazione con la Pinacoteca Civica, inserito nel progetto scolastico F9LAB “La linea del colore”.

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo prevede laboratori a cui è preferibile prenotarsi, essendo i posti limitati. I musei coinvolti sono: Musei Civici di Palazzo Pianetti con il laboratorio “Sogni Stellari: Angelo Colocci e la passione per l’astrologia”, Casa Museo Colocci Vespucci e Biblioteca Planettiana con “Colocci: una famiglia di sognatori”, Museo delle Arti e della Stampa con “Federico Conti e il suo sogno realizzato: la stampa della Divina Commedia”, Museo Federico II Stupor Mundi con “Lo sfavillante sogno di Suger” e il Museo Diocesano con “Fra Giordano che dormiva dell’orto e altre storie…”. «La tematica è nazionale e quest’anno è “Nulla accade prima del sogno”- afferma Simona Cardinali, Responsabile dei Musei Civici -è necessario immaginare e sognare per creare. L’immagine scelta dai Musei di Jesi è stata realizzata da Vanessa Trapasso, stagista servizio civile presso la Pinacoteca Civica, e rappresenta la Ninfa Addormentata, statua che è stata esposta fino al 30 settembre a Palazzo Pianetti».

Uno dei laboratori organizzati è quello di “Fra Giordano che dormiva nell’orto e altre storie…”,realizzato dal Museo Diocesano, e parte dalla storia di Fra Giordano, un eremita che viveva a Monsano nella Chiesa degli Aroli e che insieme ad altri eremiti ebbe la visione della Madonna che chiedeva la costruzione del Santuario di Santa Maria fuori Monsano , come spiega Katia Buratti, Responsabile del Museo Diocesano: «La tematica del sogno ci ha dato l’input per elaborare un laboratorio su questa storia. Fra Giordano ha un sogno creativo, perché porta alla costruzione di un santuario. Sarà uno spunto per fare un viaggio attraverso le opere d’arte e i simboli legati al sogno, l’arte è un momento mistico e magico, e porterà alla creazione di un barattolo dei sogni familiari». Un’altro laboratorio è quello del Museo Federico II Stupor Mundi: «Al museo Federico II, abbiamo scelto l’abate Suger che ideò l’arte gotica attraverso la realizzazione della chiesa gotica di Saint Denis -afferma la Direttrice del Museo Federico II Stupor Mundi Lucia Basili – La storia dell’abate verrà raccontata attraverso un supporto, il kamishibai. Lavoreremo sul sogno e sulla difficoltà della realizzazione del sogno, perché l’abate ha avuto molti impedimenti prima di realizzare la chiesa di Saint Denis. I ragazzi che verranno ci aiuteranno a creare un albero dei sogni, ognuno realizzerà con materiale di riciclo il proprio sogno e intorno scriverà le azioni per realizzare il sogno. Lavoreremo su questo, il sogno è una cosa fondamentale ma ha bisogno di qualcosa per la sua realizzazione. Il nostro laboratorio avrà un costo di 5 euro poiché siamo un museo privato».

L’evento, sebbene avvenga in diversi musei, nasce dalla collaborazione di tutta la rete museale civica che ha lavorato in maniera unitaria. Afferma l’assessore alla Cultura e vicesindaco Luca Butini: «Grazie al grande lavoro fatto da tutti gli operatori della rete civica museale di Jesi, il concetto di portare le famiglie al museo viene declinato in maniera ammirevole. La rete civica si manifesta e si propone unitaria in ogni occasione, il visitatore nel momento in cui partecipa ad iniziative del genere percepisce la ricchezza dell’offerta davanti a cui si trova. Oggi siamo qui insieme ad uno degli istituti più importanti della città, gli studenti, che sono parte della famiglia, oggetto di questa iniziativa; ci tengo a sottolineare questa vivacità della rete dei musei civici.Facciamo in modo che ogni manifestazione che avvenga in questo territorio abbia un sapore unico, chi partecipa si porta con sé un pezzo del territorio stesso. Il ruolo sociale di questo tipo di iniziative è molto importante».

L’evento anteprima che si svolgerà venerdì 8 ottobre è infatti organizzato dall’IIS Galilei in collaborazione con la Pinacoteca Civica, ed è la conclusione di un progetto dello scorso anno scolastico. Una classe dell’istituto ha creato un museo virtuale, il museo immaginato “Museo Mon Amour”, con 5 sale virtuali che rispondono ad ogni tema affrontato nel laboratorio, dove le studentesse hanno inventato la loro collezione d’arte e saranno loro stesse le guide del museo. L’evento prevede l’alternarsi di letture dal romanzo da cui è scaturito il percorso, “La Linea del Colore” di Igiaba Scego, in cui viene citata una pala di Lorenzo Lotto custodita a Palazzo Pianetti, visioni di performance degli studenti, la visita al museo virtuale e la visione di un breve estratto di uno spettacolo teatrale a cura di ATGTP. Spiega la Professoressa Ilaria Sebastianelli, docente di storia dell’arte che ha curato il percorso: «Percorso edificante per me ma anche per i ragazzi, che hanno avuto subito un riscontro pratico rispetto a quello che stavano leggendo nel romanzo, essendo l’opera citata presente alla Pinacoteca Civica. Questo percorso di 7 incontri ha indagato la presenza di soggetti afro-discendenti nelle opere d’arte e con grande sorpresa abbiamo scoperto che ci sono tantissimi esempi, dal rinascimento all’arte contemporanea». Il percorso fa parte del progetto F9LAB, nato nove anni fa, aggiornamenti e approfondimenti per docenti e studenti su tematiche legate alla contemporaneità, come spiega la Professoressa Maria Cristina Casoni: «Parlo anche a nome delle colleghe Chiara Pasquinelli e Stefania Schiavoni, questo percorso di di approfondimento sulla contemporaneità nel 2018 è diventato festival, accogliendo così contributi di altri settori culturali e di varie agenzie socio-culturali del territorio, quali la Pinacoteca Civica, ATGTP, Rassegna “Malati di niente”, delle collaborazioni con il territorio a cui siamo legati». Afferma Luigi Frati, Dirigente Scolastico IIS Galilei: «F9LAB è un progetto di formazione nato inizialmente per i docenti ma poi trasferito agli alunni e alle famiglie e poi a tutti i colleghi della provincia e della regione; lo ritengo una formazione umana perché trattiamo tematiche relativa all’arte, alla cultura, all’uomo. Quest’anno ci siamo collegati con il territorio occupandoci di cultura e arte, lo scorso anno abbiamo investito sulla formazione e la crescita, rappresentiamo il Parlamento Europeo nelle Marche e abbiamo iniziato una collaborazione con la Corea e inizierà una collaborazione con un istituto di Boston. Queste iniziative non fanno altro che sottolineare il rapporto che abbiamo con Jesi, con il Comune e con i musei».

