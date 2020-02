Jesi, Erre A veste i campioni della scherma mondiale

JESI –Settimana di fuoco per UBI><BANCA Club Scherma Jesi che dopo l’annuncio al BIT di Milano dell’assegnazione dei Campionati Italiani Giovani e Cadetti di Scherma: Jesi 22-24 maggio (dopo 12 anni nella nostra città), proprio in questi giorni ribadisce la sua vocazione di ospitalità nei confronti di altri Club e di Nazionali di scherma internazionali. In questa settimana il palascherma di Jesi, tempio degli allori olimpici cittadini, è assediato dalle nazionali Canadese e Giapponese oltre ai campioni americani (1° e 3° del ranking mondiale) fiorettisti francesi ed australiani. Ad accogliere gli atleti i maestri ed i campioni del Club. Jesi è ormai una tappa obbligata per tutti nel percorso di preparazione che porta a Tokio 2020.

L’occasione è delle migliori per celebrare un altro successo per il Club jesino, la neo collaborazione con la ERRE A, società di abbigliamento sportivo famosa nel calcio e nel volley, in ascesa nella disciplina schermistica, che per il “Training Camp” di questa settimana ha realizzato un particolare “souvenir”: una felpa personalizzata con evidenziato “Jesi” e il logo del club Jesino, che sicuramente ogni atleta esibirà (con orgoglio) tornando nei propri paesi di origine.