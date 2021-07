JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.50 circa, a Jesi, in Via Agraria per un incendio di un mini escavatore, le cui fiamme hanno avvolto gran parte del mezzo rendendolo al momento non utilizzabile. La squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha provveduto a spegnere l’incendio ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni persone.