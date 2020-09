JESI- È successo oggi verso le 15: una Lancia Y in Via Marconi, per motivi sconosciuti, ha perso il controllo del veicolo, urtando cosí contro il segnale verticale, posto ad indicazione dell’imminente rotatoria.

Nessun ferito, fortunatamente.

Il segnale abbattuto é stato prontamente sostituito dalla Polizia Locale, presente sul posto, con un segnale mobile temporaneo.

A cura di Giovanna Borrelli