Jesi, ex ospedale: demolito anche l'edificio che ospitava centrale termica | Password Magazine

JESI – Demolito anche l’edificio che ospitava la centrale termica dell’ex ospedale di Viale della Vittoria.

«Confidiamo – fa sapere il Comune di Jesi – che ad autunno partano i lavori per l’abbattimento dell’ultima parte del vecchio nosocomio, quella che si affaccia su Corso Matteotti, così da completare definitivamente l’intervento e liberare l’area a servizio della comunità».

Non ci saranno le ruspe invece ma azioni di recupero per il Fatebenefratelli di Corso Matteotti, la parte storica dell’ospedale. Diverse le ipotesi di riqualifica, tra queste quella di trasformare l’immobile nella nuova sede dell’istituto d’arte e polo per attività culturali. Progetto da sottoporre a Soprintendenza e Provincia.