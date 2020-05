Jesi, fase 2: giardini e parchi restano chiusi. In città 70 positivi

JESI – Fase 2, il sindaco Massimo Bacci fa chiarezza sulle nuove disposizioni e chiarisce cosa accadrà sul territorio jesino a partire dal 4 maggio. Due le ordinanze emesse: la prima dispone la riapertura dei cimiteri, anche se sono vietati gli assembramenti; la seconda chiude parchi e giardini pubblici fino al 17 maggio, evitando l’accesso ad adulti che bambini. «Come è noto, il nuovo Dpcm richiede ai sindaci di garantire il controllo degli accessi in questi luoghi – prosegue Bacci -. Per questo cercheremo di riprogettare nei prossimi giorni gli spazi pubblici così da poter assicurare il rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini». Il virus infatti è ancora presente in città: «I ricoverati nel comune di Jesi sono 18, le persone in stato di isolamento 110 di cui 70 positive – aggiunge il sindaco -. Se vogliamo rispettare le prescrizioni del Ministero della Salute sta a noi e ai nostri comportamenti evitare una recrudescenza del covid e fare in modo che la curva continui a scendere. Mi appello dunque al senso civico finora dimostrato e che sono certo continuerete a dimostrare nell’immediato futuro».

In un video, il comandante della Polizia locale Cristian Lupidi ha poi passato in rassegna le novità del nuovo Dpcm: sì a spostamenti da comune a comune per motivi di lavoro, salute e necessità (comprese le visite a congiunti anche se resta aperta la questione degli affetti stabili), sì ad attività fisica e motoria all’aperto e passeggiate (anche in altri comuni), con le solite accortezze circa il distanziamento (2 metri per attività sportiva, 1 metro per tutte le altre attività), vietati assembramenti in luoghi pubblici e privati, divieto di uscire di casa per chi presenta i sintomi di malattie respiratorie e febbre superiore a 37,5, cerimonie funebri consentite ma preferibilmente all’aperto, con dispositivi di sicurezza e un massimo di 15 persone presenti (congiunti).