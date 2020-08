Jesi, Ferragosto di incidenti: due scontri e almeno quattro feriti | Password Magazine

JESI – A Ferragosto non sono mancati gli incidenti in città. Due i sinistri stradali con feriti registrati nel pomeriggio di ieri.

Il più grave quello avvenuto in via Ancona, all’altezza della rotatoria con via Fontedamo, intorno alle 19.15. Il bilancio è di tre feriti.

Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente: la squadra dei vigili del fuoco di Jesi è intervenuta con un autobotte ed un mezzo 4×4 ed ha collaborato con i sanitari del 118 per l’estrazione delle persone coinvolte nell’incidente. Delle tre persone rimaste ferite, una è stata trasportata con l’eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette di Ancona.

La Strada Provinciale è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Jesi.

Un altro incidente si era verificato intorno alle 13.30 sulla SP 21 della Barchetta, incrocio con rampa di uscita di Monsano della SS76.

Coinvolti in questo caso una Citroën C3 e un furgone Fiat Scudo. Ferito il conducente dell’auto che è stato condotto al Pronto soccorso di Jesi dal 118.