Jesi, fiamme dal fienile di un casolare: vigili del fuoco a lavoro | Password Magazine

JESI – I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Jesi, in via Santa Lucia, per l’incendio di un fienile. Le fiamme si sono propagate anche su parte del casolare adiacente al deposito di fieno. La squadra di Jesi, in collaborazione con i colleghi di Arcevia, Ancona e Senigallia presenti sul posto con sei autobotti e tre mezzi 4×4, sta provvedendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Al momento non si segnalano danni a persone. Sul posto anche il Funzionario VVF, i Sanitari del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.