Jesi, giornata di incidenti: tre in un giorno, con feriti | Password Magazine

JESI – Giornata non tranquilla su strada a Jesi, tre gli incidenti registrati e tutti con feriti. Il primo è avvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, lungo viale della Vittoria all’altezza del semaforo con via Montello. Per cause in corso di aggiornamento, una Citroen e una Fiat Panda si sono scontrate, con la seconda che finiva ribaltata lungo la sede stradale. Il 35enne jesino alla guida dell’auto rovesciata, è stato trasportato in ospedale dal 118 per accertamenti. Il secondo incidente è avvenuto in via Battisti, intorno alle 11.30: l’impatto è stato tra una Mini, condotta da una donna di 50 anni, e una Vespa su cui viaggiava un uomo di 63 anni. Il conducente del motociclo è finito al Pronto soccorso. Entrambi gli incidenti sono stati rilevati dagli agenti della Polizia locale. Un tamponamento è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, verso le 19.30, in via Ricci, nei pressi della rotatoria che conduce alla Multisala (foto in primo piano). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti.