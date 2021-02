Jesi, Giorno del Ricordo: cerimonia in diretta Facebook | Password Magazine

JESI – Quest’anno, per le problematiche legate alla pandemia, anche la celebrazione del Giorno del Ricordo, fissata per oggi, 10 febbraio, e dedicata alla commemorazione dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, sarà caratterizzata da modalità particolari che terranno conto delle misure in atto e del necessario “contingentamento“, per garantire a tutti la dovuta sicurezza.

La celebrazione, in programma questa mattina, mercoledì 10 febbraio, a partire dalle ore 12.30, si articolerà con la deposizione, da parte del sindaco Massimo Bacci, di una corona d’alloro davanti alla lapide recentemente affissa, per iniziativa dell’Amministrazione comunale, nell’atrio del palazzo municipale, a cui farà seguito un intervento di Emanuele Piloni, referente regionale Marche dell’Unione degli Istriani. Per i gruppi consiliari sarà ammessa la presenza di un rappresentante ciascuno. La cerimonia sarà trasmessa in diretta Facebook nella pagina del Comune di Jesi.