Jesi, giovane investita finisce in ospedale | Password Magazine

JESI – Investimento a Jesi, il secondo a neanche 24 ore da quello che ieri pomeriggio ha travolto e ucciso un 82enne del posto.

Questa volta a farsi male, ma non gravemente per fortuna, è una giovane di 25 anni che è stata travolta da una Fiat Panda all’incrocio tra Corso Matteotti e via Pastrengo.

Sul posto i sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e l’automedica

La ragazza è stata trasportata al Pronto soccorso con un codice di media gravità, lamentava una botta al braccio e dolori alla testa. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.