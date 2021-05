Jesi, giovane investita in via Papa Giovanni XXIII: in eliambulanza a Torrette | Password Magazine

JESI – Paura questa mattina per un investimento in via Papa Giovanni XXIII, all’altezza della Caritas. Per cause in corso di accertamento, una ragazza di 29 anni è stata travolta da un’auto in corsa.

Sul posto i sanitari del 118 e l’eliambulanza: la giovane è stata caricata a bordo dell’elicottero e trasportata all’ospedale regionale di Torrette. Era cosciente ma dolorante, non sarebbe in pericolo di vita. In corso i rilievi della Polizia locale intervenuta con una pattuglia.

Notizia in aggiornamento