Jesi, Giretto d'Italia con sorpresa | Password Magazine

JESI – Domenica Jesi sarà una città un po’ più ciclistica. Sarà il giorno in cui si svolgerà il Giretto d’Italia, kermesse oramai tradizionale – questa è l’undicesima edizione – che coinvolge, oltre a Jesi, altri 28 comuni in tutta Italia – e di cui Jesi, insieme a Fano, è l’unica marchigiana. A sostegno dell’iniziativa Legambiente Jesi e Cnh Industrial, partner dell’evento.

La città domenica sarà dotata di quattro check point – dalle 7 alle 9 – per monitorare lo svolgimento dell’evento e saranno posizionati nelle stesse location degli anni scorsi (Arco Clementino, Piazzale San Savino, via Gola della Rossa, Rotatoria di Viale Verdi) e in cui saranno disponibili dei ticket che permetteranno ai partecipanti – fino a esaurimento dei tagliandini – di poter bere il caffé gratis nei bar che hanno aderito all’iniziativa. I premi in palio saranno offerti dagli altri sponsor della gara, quali Buffetti, Cartolibreria Anabasi e il negozio di bici Le Velò.

Luciano Giuliani di Cnh spiega: «L’azienda è attiva per il Giretto in tutti gli altri stabilimenti italiani, come a Vittorio Veneto, Foggia, Lecce, Brescia, Torino (con tre sedi), Zara, Modena, Piacenza e San Matteo di Modena. Sarà prevista anche l’estrazione di una bicicletta in ogni località in cui si svolgeranno le varie edizioni del Giretto».

Un check point aziendale sarà attivo all’interno di Cnh (12,30-14,30 e 15.30-18,30).

«Inoltre – aggiunge Giuliani, chiamando una grande novità – La Cnh contribuirà alla realizzazione di una di un tratto della pista ciclabile che percorrerà la Zipa di Jesi. La nostra azienda è molto attiva sul discorso ambientale (abbiamo anche dei programmi con l’Oasi di Ripa Bianca di Jesi) e devo dire che sono stati i nostri stessi lavoratori che hanno spinto per una mobilità agevolata per i mezzi come biciclette e monopattini».

Secondo quanto spiegato, il tratto della ciclabile appaltato dalla Cnh andrà da poco prima del centro commerciale Il Globo (dove si trova il Centro Ambiente) fino all’altezza della Cnh. Non sarà soltanto un percorso per bici, ma anche per pedoni.

Per l’assessore all’Ambiente Cinzia Napolitano si tratta di «una novità che certifica il cambiamento di quell’area cittadina, ormai non soltanto zona industriale ma anche commerciale. Un’alternativa che il Comune vuole offrire per lo shopping e il lavoro in un’area storicamente densa di traffico».

A questo proposito, la presidentessa di Legambiente Jesi, Francesca Paolini, ha commentato:«Siamo all’11esima edizione, siamo felici che Jesi, sia ancora una volta compresa in questa manifestazione».