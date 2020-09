Jesi, gli aspiranti Governatori a confronto a Palazzo Pianetti | | Password Magazine

JESI – Nuovo appuntamento a Jesi con i candidati presidente alla Regione Marche, stavolta per parlare degli istituti culturali, in particolare musei, biblioteche ed archivi. L’appuntamento è per oggi pomeriggio (mercoledì 9), alle ore 17.30, presso Palazzo Pianetti per una iniziativa organizzata dalle delegazioni regionali dell’Internation council of museums (Icom), dell’Associazione italiana biblioteche (Aib) e dell’Associazione nazionale archivistica italiana (Anai).

Interverranno Francesco Acquaroli, per il centrodestra (RicostruiAmo le Marche), Sabrina Banzato (Vox Italia-Marche), Alessandra Contigiani (Riconquistare l’Italia – Fronte Sovranista Italiano), Anna Rita Iannetti, Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) – Libertà di scelta, Roberto Mancini (Dipende da Noi), Maurizio Mangialardi per il centrosinistra (Insieme Marche), Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle) e Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche).

L’incontro, moderato da Pierluigi Feliciati dell’Università di Macerata, vedrà i candidati chiamati ad illustrare le rispettive proposte ed idee in ordine alle principali tematiche relative agli istituti culturali regionali. Tra le questioni aperte vi sono la centralità degli investimenti nella cultura, una governance in grado di garantire la sostenibilità delle gestioni e lo sviluppo degli istituti e dei luoghi della cultura attraverso reti od anche sistemi territoriali che sappiano offrire servizi integrati di qualità ed infine il ruolo dei professionisti della cultura.

Per partecipare di persona prenotare telefonicamente presso i Musei Civici di Palazzo Pianetti, allo 0731 538439 o tramite mail pinacoteca@comune.jesi.an.it.

L’incontro sarà disponibile in diretta sulla pagina facebook https://www.facebook.com/mabitalia per permettere a tutti di partecipare.