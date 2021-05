Jesi, i 50 giorni dall'esame di maturità | Password Magazine

JESI – Gran festa ieri per tutto il giorno per i maturandi 2021. Proprio venerdì aprile ricorrevano i 50 dall’esame di maturità. Non avendo potuto festeggiare i classici 100 giorni a causa della pandemia, gli studenti non hanno voluto rinunciare al tradizionale rito di festa che precede gli esami. E così si sono dati tutti appuntamento sotto le scuole, dove sono iniziati i festeggiamenti.

Poi hanno raggiunto il parco del PalaTriccoli e li hanno proseguito tutti insieme finché non è arrivata l’ora di pranzo e ogni classe ha raggiunto un ristorante. Qualche gruppo ha proseguito anche nel pomeriggio, sfoggiando maglie colorate e striscioni per il centro storico. Insomma, un pizzico di normalità e spensieratezza, in questo anno di Dad e quarantene, è stato recuperato.