Jesi, il centro vaccinale si sposta all'ex II Circoscrizione di Viale Verdi | Password Magazine

JESI – Da ottobre, il centro vaccinale si trasferisce dalle palestre di via Zannoni ai locali ex II Circoscrizione di Viale Verdi (accanto alla farmacia comunale 1).

Entro il 18 settembre, l’Asur Area Vasta 2 aveva già dovuto riconsegnare la Palestra Zannoni 1, passaggio necessario al fine di garantire la parziale ripresa dell’attività di Scienze Motorie per Liceo Classico e Liceo Artistico, nonché lo svolgimento dell’attività sportiva extrascolastica. La concessione per l’utilizzo della palestra 2, invece, era stata prorogata al 30 settembre, così da consentire all’Asur di individuare una nuova sede per la somministrazione delle vaccinazioni.

Con delibera datata 21 settembre 2021, la Giunta ha deciso di concedere all’Asur Marche Area Vasta n. 2 l’utilizzo degli spazi dell’ex Circoscrizione «quale sede del Centro di vaccinazione anti Covid per il periodo ottobre/dicembre 2021, non prorogabile». Di fatto, le sale dell’ex circoscrizione sono utilizzate dall’Università degli Adulti di Jesi per tenere le proprie di lezioni. Ecco perché la Giunta, in delibera, ha anche disposto «di concedere alla Libera Università degli Adulti di Jesi (LUAJ) l’utilizzo, a titolo gratuito, di altri spazi comunali (in fase di individuazione) per il periodo ottobre/dicembre 2021 tenuto conto della situazione di disagio derivante dal temporaneo cambiamento della sede ed in relazione all’alto valore sociale dell’attività espletata dalla LUAJ». Attualmente, le iscrizioni alla Libera Università per Adulti di Jesi si ricevono presso la Galleria di Palazzo dei Convegni (Corso Matteotti) da lunedì al giovedì (dalle ore 16 alle 18) a partire da oggi, lunedì 27 Settembre.

Nel frattempo, l’Asur ha emesso un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse al fine di individuare un immobile da destinare all’attività vaccinale nel Comune di Jesi. L’azienda sanitaria infatti intende selezionare soggetti interessati ad offrire un immobile, da acquisire in locazione, che sia idoneo ad accogliere il centro vaccinale.