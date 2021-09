Jesi, il comandante di Polizia locale Cristian Lupidi termina l'incarico | Password Magazine

JESI- Termina in questi giorni l’incarico di Cristian Lupidi come Comandante della Polizia Locale di Jesi.

Quarantacinque anni, originario di San Benedetto del Tronto, Lupidi si era insediato al Comando jesino il 10 settembre 2018, dopo essere stato selezionato dal sindaco Bacci su una rosa di vari nomi. Ora tornerà al Comune di Castel di Lama, ente in cui era stato assunto e che, per proprie necessità, non ha potuto concedere proroghe.

Questa mattina, in Comune, si è svolta la conferenza stampa di bilancio delle attività svolte dalla Polizia Locale in questi ultimi tre anni. Presenti, oltre al comandante Lupidi, il sindaco Massimo Bacci e il vice comandante Filippo Peroni.

Oltre a dirigere le numerose attività che la Municipale svolge il città, il comandante si è trovato a fronteggiare l’emergenza Covid in prima fila.

Il sindaco Bacci ha proprio sottolineato come le grandi capacità del comandante Lupidi siano emerse in special modo durante la pandemia, con un gran lavoro di squadra messo in campo con gli uffici comunali e il terzo settore.



Nonostante l’impegno straordinario profuso nella lotta al covid, secondo i dati forniti proprio dalla Polizia Locale, il lavoro ordinario del comando jesino non si è mai fermato. Molte sono state le attività in cui Lupidi e il suo personale sono stati impegnati. Sul fronte degli incidenti c’è stato un calo e dai 331 sinistri rilevati del 2019 si è passati ai 217 del 2020 e ai 184 del 2021 (dati al 31 agosto). Un diminuzione dovuta alla pandemia e al lockdown anche se l’attività della Polizia locale non è diminuita con l’emergenza covid, bensì è stata rivoluzionata.

Nel 2021 sono aumentanti i sequestri che al 31 agosto hanno raggiunto quota 99 contro gli 80 del 2020 e i 74 del 2019. Anche i fermi si segnalano in aumento con 24 fatti finora nel 2021 contro i 9 del 2020 e i 16 del 2019. Parte dell’attività del 2020 e del 2021 è ovviamente dedicata ai verbali covid che rispetto al 2020 quest’anno si segnalano in diminuzione, 42 contro i 110. In calo anche i verbali amministrativi; nel 2019 se ne contavano 384, nel 2020 se ne contavano 303 e nel 2021 se ne contano 152.

Nonostante il clima di addio che si respirava, il Sindaco non ha chiuso la porta ad un eventuale ritorno di Lupidi: «Per la selezione del nuovo comandante la giunta ha già approvato un bando, simile a quello del 2018, che servirà a scegliere il profilo migliore. Il bando, che sarà pubblicato in tempi brevi, è aperto a tutti, compreso il Comandante Lupidi!» afferma Bacci con un pizzico di ironia.

Lupidi dal canto suo esprime tutta la propria gratitudine a Jesi e alla sua comunità, che lo ha fatto crescere sia professionalmente che umanamente. «Porterò con me per sempre la jesinitá , la laboriosità, la verve ironica particolare e la schiettezza delle persone con cui mi sono ritrovato a confrontarmi e che mi hanno arricchito profondamente». Professionalmente parlando Lupidi ritiene di essere una persona totalmente diversa rispetto a tre anni a fa: «Una città come Jesi ti cambia profondamente il modo di agire, ti spinge ad essere costantemente aggiornato per rispondere alle necessità dei cittadini».

Al Comandante Lupidi, che ora riprenderà servizio presso il Comando di Castel di Lama, con il titolo di Istruttore Operativo, è andato il saluto dei suoi colleghi che, alcuni presenti alla Conferenza stampa d’addio e altri impegnati nel pattugliamento per le vie di Jesi, sono stati rappresentati dal Vice Comandante Filippo Peroni.

Il Sindaco Bacci ha infine tenuto a precisare che la nomina del nuovo comandante sarà necessariamente fatta a breve e nel contempo il dirigente Dott. Mauro Torelli adempierà in via provvisoria all’incarico, in attesa del nuovo Comandante.