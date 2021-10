Jesi, il Dirigente della Polizia stradale ricevuto dal Sindaco | Password Magazine

JESI – Il sindaco Massimo Bacci ha ricevuto in Municipio il primo Dirigente della Polizia di Stato Monica Grazioso, da poco nominata Dirigente della sezione della Polizia Stradale di Ancona con competenza su tutta la provincia. È stata l’occasione per conoscersi di persona e, da parte della Dirigente, ribadire la piena collaborazione della Polizia Stradale ai Comuni e alla cittadinanza sulle questioni legate in particolare alla viabilità nelle grandi arterie stradali. Nel ringraziare per la visita la dottoressa Grazioso, accompagnata nell’occasione dal commissario Stefano Ortolani e dal viceispettore Manlio Didimi, il sindaco Bacci ha sottolineato l’importanza del prezioso lavoro svolto dalla Polizia Stradale a servizio della comunità come dimostrato proprio recentemente con il danneggiamento del ponte sulla superstrada e le rilevanti conseguenze legate alla viabilità che ne erano scaturite.