Jesi, il tramonto con pic nic in piscina piace: è sold out | Password Magazine

JESI – Sold out di iscrizioni per il pic nic a bordo vasca. Lo fanno sapere i gestori della piscina comunale «G. Bocchini» che hanno chiuso ufficialmente le prenotazioni per la serata di oggi che, come ogni giovedì, prevede uno spuntino al tramonto a bordo vasca e poi la possibilità di fare una nuotata notturna, estendendo l’apertura dell’impianto fino alle 22.30. A ogni partecipante sarà dato un cestino, grazie alla collaborazione con La Mangeria.

A poche settimane dalla riapertura, dopo i lavori di restyling, la piscina comunale è tornata ad essere un punto di riferimento dell’estate in città.

«Tante famiglie stanno rispondendo positivamente ai nostri servizi – spiega Luca Carbonari, responsabile della società che gestisce l’impianto, la Team Marche -. Le ultime sono state settimane di grande affluenza, ovviamente sempre nel rispetto delle norme anti-covid. Resteremo aperti anche a Ferragosto e ci stiamo preparando per la nuova stagione: in settimana termineranno anche i lavori alle vasche interne, presto saremo pronti con la programmazione delle attività dei prossimi mesi»