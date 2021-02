Jesi, il vescovo Don Gerardo positivo al covid | Password Magazine

JESI – Il Vescovo Don Gerardo è risultato positivo al tampone ed è quindi in quarantena. Fortunatamente, è comunque in buona salute e senza preoccupanti sintomi. La Diocesi ha dovuto comunque annullare alcuni appuntamenti in programma con i fedeli.

«Il vescovo don Gerardo Rocconi non potrà partecipare alle due celebrazioni in programma per domani, 11 febbraio, in quanto positivo al covid – si legge in una nota stampa della Diocesi jesina – La santa Messa delle 10 nella chiesa di Pantiere dedicata alla Madonna di Lourdes di cui ricorre la memoria domani sarà celebrata solo dal parroco don Paolo Ravasi. La Messa delle 16 in ospedale per la Giornata Mondiale del Malato sarà celebrata dal cappellano don Gerardo Diglio. Il Vescovo dalla sua abitazione continua l’attività pastorale in quanto le sue condizioni di salute sono buone».