Jesi, in arrivo parcheggi blu al Viale della Vittoria e alle Conce | Password Magazine

JESI – Dalla prossima settimana sarà ridisegnata la sosta lungo Viale della Vittoria e Piazzale delle Conce con i parcheggi colorati di blu e destinati alla sosta medio-lunga a pagamento. Si tratta della nuova formula scelta dall’Amministrazione comunale per consentire – specialmente lungo il Viale – di meglio regolamentare una sosta oggi con enormi criticità, sia per una costante doppia fila, sia per quella mancanza di rotazione necessaria alle attività economiche qui presenti.

La sosta medio lunga, a differenza di quella prevista nelle zone blu tradizionali, avrà una tariffazione completamente diversa. Innanzitutto sarà gratuita per i primi 15 minuti, così da agevolare chi deve fermarsi per un acquisto veloce o una consumazione in uno dei tanti esercizi pubblici presenti. Se ci si deve fermare per più di un quarto d’ora, invece, la sosta sarà di 60 centesimi l’ora, esattamente la metà di quanto si paga negli altri stalli blu.

Ovviamente ai residenti sarà concesso di parcheggiare gratuitamente nelle stesso modalità di rilascio dell’autorizzazione dato ai residenti delle altre strade con sosta a pagamento. Per chi fosse interessato al permesso deve rivolgersi all’ufficio anagrafe del Comune.

Nella stessa delibera di Giunta con cui si dà atto di procedere al nuovo piano della sosta già approvato dal Consiglio comunale, viene confermata la gratuità del parcheggio Mercantini. È inoltre previsto di riservare in Costa del Montirozzo, Via Bersaglieri, Vicolo S. Floriano, Via dell’Asilo, Via Mura Orientali, Via XV Settembre, Via Mazzini, parte degli stalli alla sosta dei residenti della zona ZTL Pergolesi e San Pietro, Corso Matteotti. Nelle suddette vie, negli stalli non riservati, la sosta sarà consentita con esposizione di disco orario, nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, per un tempo massimo di 60 minuti. A tal fine gli stalli presenti sono stati disegnati di bianco.