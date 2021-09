Jesi, in auto con la droga pronta per lo spaccio: arrestato | Password Magazine

JESI – Viaggiava in auto con a bordo cocaina e materiale per confezionamento e spaccio, arrestato.

La Compagnia Carabinieri di Jesi, nel week end, ha serrato i controlli sulla città di Jesi, Moie e Chiaravalle, con l’impiego di circa 40 pattuglie e 80 Carabinieri, distribuiti nelle varie fasce orarie, finalizzati alla prevenzione. Nel corso delle attività, sono state identificate 240 persone circa e 180 veicoli. Nove persone sono state sanzionate per violazioni al Codice della Strada, di cui una per guida in stato di ebbrezza che ha conseguito il ritiro della patente. Di particolare importanza è stato l’intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile, sabato pomeriggio, allorquando, nei mirati controlli, hanno colto un giovane 30enne, di origine straniera e dimorante nella provincia di Ancona, alla guida della sua autovettura ed in possesso di 9 gr circa di cocaina, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Gli operanti, individuando il veicolo di grossa cilindrata in una zona nelle prossimità del centro di Jesi, hanno ricostruito che la sostanza stupefacente poteva essere devoluta ad attività di spaccio. Al termine degli accertamenti necessari, lo hanno dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato per detenzione illegale di stupefacente ai fini di spaccio. Continueranno incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi per il contrasto dei fenomeni criminosi.