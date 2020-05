Jesi, in centro si riparte «distanti ma uniti»

JESI – Si riaccendono i motori dell’economia in città. C’è voglia di riprendere, di riscoprire la normalità nelle piccole abitudini quotidiane: guardare le vetrine dei negozi, prendere una caffé al bar, andare dal parrucchiere. Una timida pioggia ha tenuto a battesimo questo lunedì 18 maggio ricco di emozioni e speranze.

«Le persone hanno voglia di ripartire, di adeguarsi a questa nuova quotidianità – dicono Giorgio e Sonia Cellottini del Caffè Imperiale in piazza della Repubblica -. Questa mattina già c’era movimento con le colazioni, l’emozione per noi è stata tanta. Certo rispetto a prima, occorre osservare le misure di sicurezza: distanziamento dei tavoli, si può entrare fino un massimo 4 persone alla volta, massima e continua igienizzazione di arredi e ambienti». Distanti ma uniti, anche con i colleghi con cui si condividono speranze e timori: e al Caffè Imperiale anche Marco Tombini, titolare del Brewpub Indipendente Jack Rabbit di via Conti, fa uno stop per un confronto su questa prima giornata di rilancio: «Pronti anche noi a ripartire» dice.

Per Giorgio Cellottini è stato come tornare indietro di 30 anni, quando aprì il locale per la prima volta: «Mi ha ricordato quel giorno in cui nel 1986 ho avviato l’attività, è stata la stessa sensazione».

Stessa emozione per Andrea Merli, parrucchiere di via XV Settembre (Corte Bettini): «Oggi è come se avessi aperto per la prima volta – dice -. Finito il lockdown, siamo finalmente tornati: gli appuntamenti rispettati, la clientela felice ed entusiasta di tornare nei nostri saloni, presidi di sicurezza garantiti. Cercheremo di dare il massimo, sono certo che presto si tornerà a fare quel che si faceva prima». Rientro anche per i negozi di abbigliamento: «Una giornata eccitante – racconta Gianna Pierantonelli della NoiDue, lungo Corso Matteotti, boutique che gestisce insieme alla socia Patrizia Pirani -. Per il momento si lavora su appuntamento, poi piano piano vedremo l’evolversi».

Riapre anche l’osteria e pizzeria Gatto Matto, in via Gramsci. Qui l’emozione inizia con lo squillo del telefono per prenotare un tavolo a pranzo: «Noi ci siamo attrezzati in tutto e per tutto seguendo le linee indicate – spiega Marco Cesarini, titolare del locale insieme a Marcello Allegrini – Noi siamo pronti: ora resta da vedere se le persone hanno voglia di riprendere le loro normali abitudini. Noi restiamo positivi e speriamo nel futuro, andando avanti nel lavoro che amiamo».

A cura di Chiara Cascio