Jesi, in centro storico arrivano 13 nuove isole smart | Password Magazine

JESI – Ha superato le 21 mila tonnellate la produzione dei rifiuti della città di Jesi nell’intero 2020, un 5% in meno rispetto all’anno prima, determinato verosimilmente dalla contrazione dei consumi legati alla pandemia. Resta stabile la raccolta differenziata, alla cifra record del 72% toccata nel 2019. Un bel risultato, ancorché per la prima volta da ormai quasi un decennio non si sia registrato un incremento rispetto all’anno precedente. Anche in questo caso, osservano da JesiServizi, ad incidere è stato probabilmente il Covid 19, tenuto conto che tutti i rifiuti prodotti da ogni famiglia in cui vi era un soggetto positivo sono finiti direttamente nell’indifferenziata, come previsto dagli appositi protocolli di sicurezza.

Delle 15.200 mila tonnellate avviate al recupero, oltre il 40% è costituito da rifiuti biodegradabili e compostabili, vale a dire l’organico domestico, oltre agli sfalci e alle potature. Del 16% è la quota di vetro, mentre sfiorano il 10% sia la percentuale di carta e cartone che quella di imballaggi misti, vale a dire plastica e metalli destinati ai cassonetti di color giallo.

«Confidiamo di tornare di nuovo a crescere già quest’anno – sottolinea l’assessore all’ambiente Cinzia Napolitano – anche grazie alle 13 nuove isole intelligenti che saranno installate nel centro storico». Assegnato l’appalto, i 13 impianti verranno posizionate entro il mese di marzo, finanziati con un apposito contributo regionale di 300 mila euro. Si tratta di sistemi particolarmente innovativi che consentono di creare delle vere e proprie “isole smart” di raccolta, esteticamente curate ed integrate nel territorio, che attraverso l’informatizzazione permettono i conferimenti da parte degli utenti accreditati e di monitorare in qualità e quantità i rifiuti gestiti, consentendo in futuro anche di procedere nella direzione delle nuova normativa sulla tariffazione puntuale.