Jesi in Comune a Schiavoni: «L'Asp 9 una ricchezza per il territorio da coltivare e rafforzare» | Password Magazine

JESI – «Le parole della neo presidentessa Gianfranca Schiavoni ci hanno lasciato parecchi dubbi: chi sarebbe interessato a depotenziare l’Asp Ambito IX? Visto il ruolo che ricopre, per correttezza e trasparenza nei confronti della città e di tutti i comuni dell’ambito, dovrebbe chiarire le sue dichiarazioni e dire esattamente a chi e cosa si riferisce». Così in una nota Jesi in Comune, replicando alle dichiarazioni diffuse alla stampa dalla presidente dell’Asp Ambito 9.

«Per dovere di cronaca ricordiamo che l’azienda ai servizi alla persona è stata pensata, organizzata e inaugurata dalle “terribili” giunte precedenti a quelle “civiche”.

L’azienda oggi è un fiore all’occhiello dei 21 comuni della Vallesina, (strumentalizzata in maniera poco elegante da una parte politica/civica come fosse sua esclusiva). Tutta la coalizione di centro sinistra, di cui facciamo parte, condivide che l’Asp rappresenti un’enorme ricchezza per il territorio. Ricchezza che va coltivata e rafforzata, dando all’Asp una guida politica che sappia indirizzare l’attività della stessa verso gli obiettivi definiti dall’amministrazione comunale jesina e dei Comuni che ne fanno parte, guida che deve affiancarsi alla già più che qualificata guida tecnica che l’azienda possiede ( grazie al suo Direttore e alle tante figure professionali al suo interno), per garantire ogni giorno un servizio migliore a tutti i cittadini e le cittadine, affinché nessuno venga lasciato indietro.

Nel nostro programma è evidente l’intenzione di potenziare quanto già esistente, aggiungendo servizi e funzioni così da rispondere in maniera sempre più efficace alle necessità di una popolazione in forte cambiamento.

“Nessuno escluso” è da sempre il nostro slogan politico e l’Asp in senso ampio rappresenta di sicuro la concretizzazione del nostro agire».