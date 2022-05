Jesi in Comune: «Metà uomini e metà donne per la lista che sostiene Fiordelmondo». | Password Magazine

JESI – «Proprio come cinque anni fa, perfetta uguaglianza di genere nella lista di Jesi in Comune che sostiene il candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo». Così il gruppo politico Jesi in Comune che ha presentato nella sede di piazza Franciolini, nel cuore del centro storico, i candidati e candidate in lista, cogliendo l’occasione per un confronto aperto e coinvolgente sul futuro della nostra città.

«Una presentazione anomala, che è durata due pomeriggi interi, quella di Jesi in Comune: uno spazio politico aperto a tutti e tutte, dove il confronto porta sempre a trovare soluzioni costruttive. – spiega il presidente Filippo Cingolani – Sono stati due bei pomeriggi passati tra carte, giochi, buon vino e tanti incontri; pomeriggi che rispecchiano in pieno il nostro modo di fare politica: con le porte aperte, dove tutti si devono sentire a casa, nessuno escluso. Siamo una lista senza padroni e con noi i cittadini e le cittadine, esclusi totalmente dalle scelte delle due amministrazioni Bacci, potranno riappropriarsi della città».

«In cinque anni di consiglio comunale Jesi in Comune ha tenuto vivo e acceso il confronto con centinaia di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno – evidenzia Lorenzo Fiordelmondo – trattando ogni questione con competenza e serietà, proponendo tante idee per migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadine. Sono diventati un punto di riferimento importante per la città, con idee chiare e valori imprescindibili. Sono orgoglioso di avere accanto uomini e donne così preparati e attenti».

In lista con Jesi in Comune ci sono uomini e donne, molti giovani, che provengono dal mondo della scuola, operatori e operatrici che si occupano di prevenzione al disagio giovanile, commercianti, artisti, professionisti, appassionati di musica, letteratura per adulti e bambini.

I candidati sono in ordine alfabetico: Samuele Animali, Andrea Antolini, Marcella Barchiesi, Maria Laura Berti, Luca Brecciaroli, Cristiano Bufarini, Lucia Campanelli, Michela Ciarmatori, Filippo Cingolani, Francesco Coltorti, Francesco Gatti, Paolo Girolimini, Lorenzo Grilli, Sabrina Maltoni, Leonardo Martellini, Antonella Nicoletti, Chiara Pulita, Agnese Santarelli, Laura Santoni, Stefania Sbarbati, Diego Stronati, Matteo Stronati, Alessandra Taddei e Michela Tarantino.