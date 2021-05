Jesi in Comune: «Una lettera alla Città per costruire insieme la Jesi del secondo ventennio» | Password Magazine

JESI – «Jesi Anni ’20: idee, progetti e orizzonti per il futuro della Città» è una serie di incontri organizzati e promossi dal movimento politico Jesi in Comune per confrontarsi con la città su tematiche che riguardano il futuro di Jesi e della Vallesina.

L’iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa dai consiglieri comunali e dal presidente dell’associazione Filippo Cingolani: il primo appuntamento sarà venerdì (28 maggio) ore 18 al Campo Boario e avrà al centro una riflessione sugli spazi urbani della città, dall’ex ospedale ai quartieri. A seguire, almeno altri tre incontri su cultura, diritti e servizi sociali, iniziative sul lavoro.

«Sarà l’occasione per condividere esperienze, soluzioni tecniche e proposte – ha spiegato Cingolani – Durante il primo incontro, avremo modo di ascoltare la voce dei ragazzi della scuola media Federico II, coinvolti in un progetto scolastico sull’argomento. Sarà interessante conoscere il punto di vista dei più giovani, il futuro è una questione che riguarda soprattutto loro».

La parola poi è passata ai tre consiglieri comunali. Francesco Coltorti, capogruppo, si è detto orgoglioso del percorso fatto dal gruppo in questi anni «rimasto sempre coeso – ha detto – e attivo sui vari livelli senza mai fermarsi nonostante la pandemia. Ci siamo sempre occupati di tutto, anche di ciò che accade fuori dalla città, perché la nostra non è una posizione strettamente civica ma orientate al bene comune. Globale o locale che sia».

Per quanto riguarda le questioni del territorio, la consigliera comunale Agnese Santarelli ha illustrato la Lettera alla Città di Jesi in Comune, pubblicata sul giornalino del gruppo consiliare. «La lettera porta all’attenzione l’importanza di tornare a riflettere su Jesi e sul suo prossimo futuro, i rapporti sono in scadenza e tra un anno si torna alle urne» dice. Nella lettera, si parla di ciò che è stato, del «segno di dieci anni di amministrazione» lasciato «nelle strade e piazze del centro modificate secondo i desideri di pochi» (il riferimento è al lascito Morosetti e allo spostamento della fontana da piazza Federico II) e all’idea di governo della città che «significa innanzitutto dialogare e confrontarsi con essa» e non «a trincerarsi dietro all’arroganza».

Su questo punto, la Santarelli aggiunge: «Basti pensare alla questione del Regolamento Comunale sulla Collaborazione tra Cittadini ed Amministrazione per la Cura e la Rigenerazione dei Beni Comuni. Siamo rimasti sconcertati nel constatare che, dopo aver accettato di buon grado (e in pochi) di contribuire alla sua impostazione, ora improvvisamente, dopo quasi due anni di silenzio, il documento viene portato in Consiglio unilateralmente dall’amministrazione e come prodotto “finito”. Abbiamo evidenziato al Presidente del Consiglio, così come a tutti i consiglieri e le consigliere, la mancanza di un iter partecipativo, l’ossimoro di un regolamento sulla partecipazione che viene approvato senza il contributo ed il confronto con i soggetti chiamati a collaborare con l’amministrazione, con buona pace, ancora una volta, della partecipazione».

A chiudere il consigliere comunale Samuele Animali: «Noi siamo pronti. Tra un anno ci sono le elezioni, attorno a questo c’è grande confusione. Noi invece ci siamo, con metodo e merito. Abbiamo l’idea che è giusto tornare a confrontarsi con la città, attraverso iniziative come Jesi anni ’20 e campagne di ascolto. Davanti a chi sembra un po’ aver perso la bussola, tra rinvii e scelte su una sola parte della città, ci mettiamo in gioco per mettere sul tavolo le carte mentre si procede verso un cambiamento che comunque ci sarà».