Jesi in festa per San Settimio: oggi l'anteprima delle Fiere e la Tombola online | Password Magazine

JESI – Si festeggia San Settimio oggi in città. Diversi gli appuntamenti in città, secondo tradizione. Questa sera, sulla pagina Facebook dell’Avis di Jesi viene trasmessa in diretta dalle 20.30 la tombola di San Settimio, con estrazione dei numeri.

Ancora oggi è possibile acquistare le cartelle, in centro città sono aperti i banchetti.

Nelle vie del centro e in quelle fuori Porta Valle, è in corso da stamattina l’anteprima delle Fiere di San Settimio. Sono aperti i banchi dei dolci (Piazza Repubblica, piazza Indipendenza e piazza Spontini) e i punti ristoro nella parte bassa della città (a Piazza Baccio Pontelli, Piazzale Mezzogiorno, Piazzale Partigiani, Piazzale San Savino).

Domani al via le Fiere di San Settimio con stand aperti dalle 8 alla mezzanotte, fino al 25 settembre.

L’accesso all’area fieristica è consentito con il green pass.

Alle ore 17, al Teatro Pergolesi di Jesi per il XXI Festival Pergolesi Spontini, in occasione delle festività del patrono della città, San Settimio, va in scena “Dante in musica” tratto dall’opera “La Divina Commedia Opera Musical”, uno spettacolo musicale presentato in forma di concerto, forma inedita creata dalla Mic Musical International Company in occasione dei 700 anni della morte del sommo poeta fiorentino.