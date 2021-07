Jesi, in tanti per l'ultimo saluto a Luca Bernardi | Password Magazine

JESI – Un paladino dei diritti dei disabili, un combattente, un innamorato della vita. In tanti oggi, alla chiesa di San Giuseppe, per i funerali di Luca Bernardi, il 35enne jesino fondatore di Obiettivo Adicaf, finalizzato al raggiungimento dell’Assistenza Domiciliare Indiretta: aveva anche elaborato una proposta di legge e scritto una lettera al premier Mario Draghi e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sensibilizzare le massime autorità di Stato sulla questione.

Luca non c’è più ma il quel suo ‘Scrigno pieno di Sogni’ – questo il titolo del libro che scrisse nel 2009 – è ancora vivo in mezzo a noi.

Lo ha ribadito anche Don Federico Rango che ha celebrato il rito funebre:

«Grazie Luca, perché ci hai insegnato che non esistono limiti nella vita, lo è solo la morte – ha detto -. Ora saranno i tuoi genitori, mamma Morena e papà Mario, a custodire il tuo scrigno».

Presenti ai funerali anche il sindaco, esponenti della Giunta, consiglieri comunali. Toccanti le parole del vescovo Don Gerardo: «Ha vissuto 20 anni attaccato alle macchine, senza lamentarti. La tua esistenza è stata preziosa, hai lasciato un segno» ha scritto in una lettera.

Uscito dalla chiesa, il feretro è stato accolto da un lungo applauso. Addio Luca, grazie per la tua importante lezione di vita.

“E se vi va, fate come me, sorridete alla vita come fosse, ogni mattino, il più bel giorno di primavera”.

Luca Bernardi