Jesi in uno scarabocchio: i ragazzi mappano la città | Password Magazine

JESI – Realizzare una mappa illustrata della città, in circa 4 mesi (30 ore di formazione e progettazione in orario pomeridiano), coinvolgendo un ristretto gruppo di giovani: questa la finalità del laboratorio per ragazzi dai 15 ai 22 anni titolato “Jesi in uno scarabocchio”, all’interno del progetto Elementi Educ@tivi (finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia) e del Festival dell’educazione (finanziato dai Piani Dipartimento Dipendenze Patologiche), gestiti dalla Cooperativa Sociale Cooss Marche.

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Costess, il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di Jesie la web radio TLT, il laboratorio verrà diretto dagli operatori del progetto Filippo Santi e Carlotta Mariani, con alcuni docenti di ACCA Academy e si svolgerà in due diverse sedi, il CAG e la Biblioteca dei Ragazzi.

Alla base del progetto l’obiettivo di promuovere l’empowerment della popolazione adolescente, creando uno spazio di espressione e condivisione. I ragazzi che parteciperanno verranno infatti coinvolti nell’intero processo di scelta dei luoghi, reperimento delle informazioni (anche attraverso interviste alla comunità), realizzazione della mappa e della grafica, con l’idea di porre attenzione a luoghi della città che più amano.

L’attività viene proposta da Cooss Marche all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (alternanza scuola-lavoro), per rendere gli adolescenti protagonisti di un lavoro di squadra, consolidare conoscenze e competenze che hanno acquisito a scuola, ma anche testando le proprie attitudini in un possibile ambito lavorativo futuro. Non ultimo il fine di approfondire la conoscenza della città di Jesisul piano storico-culturale e comunitario.

L’incontro di presentazione si terrà venerdì 5 novembre alle ore 15 presso il Centro di Aggregazione Giovanile di Jesi (Largo Salvador Allende, 13), previa iscrizione al numero 366/6261289 o all’indirizzo mail incontrajesi@gmail.com.

A cura di Angela Anconetani Lioveri