Jesi, inaugurata la nuova mensa centralizzata per le scuole | Password Magazine

JESI- E’ stata inaugurata questa mattina la nuova struttura adibita a mensa di proprietà della Jesi Servizi e collocata presso l’ex centro direzionale Zipa. All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco Massimo Bacci e il presidente di Jesi Servizi Salvatore Pisconti.

La mensa appena inaugurata entrerà in funzione a partire dal prossimo anno scolastico: essa si occuperà di servire esclusivamente le scuole, in cui oggi arriva il cibo cucinato nella Residenza della Casa di Riposo.

Lo spostamento si è reso necessario dato che l’ASP ha programmato dei lavori che non permetterebbero il normale proseguo delle attività.

Grande soddisfazione esprime il sindaco Massimo Bacci: «E’ stato un decennio pieno di cose fatte insieme a Jesi Servizi, c’è grande soddisfazione frutto di grande lavoro. Vorrei ricordare la situazione precedente al nostro arrivo: c’erano le mense nelle scuole ma la gran parte del cibo veniva da una mensa centralizzta confinante a questa. I costi erano decisamente più alti e il servizio non era omogeneo».

Dello stesso avviso il presidente Pisconti, che evidenzia come questa sia solo una parte del lungo percorso di ristrutturazione delle mense scolastiche: «Una gestione centralizzata consente a tutti la stessa qualità e lo stesso servizio, per il raggiungimento di ciò dobbiamo ringraziare anche genitori e docenti con i qualo ci sono stati anche duri confronti ma che hanno fatto da pungolo per far aumentare la qualità del servizio offerto. Nonostante l’emergenza covid e i conseguenti aumenti dei costi noi non abbiamo aumentato le tariffe, che sono ferme al 2013 e ciò dimostra l’attenzione alle famiglie e l’impegno ad offrire il miglior servizio».

A benedire la nuova struttura è stato Don Giuliano Fiorentini, che ha speso anche parole di elogio nei confronti del sindaco Bacci, che spiega don Giuliano, ha il suo stesso compito di perseguire il bene per la città di Jesi.

Presenti all’inaugurazione, oltre a Bacci, anche i sindaci degli altri comuni soci di JesiServizi.