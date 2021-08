Jesi, incendio circoscritto e sotto controllo: due abitazioni coinvolte | Password Magazine

JESI – Incendio circoscritto e sotto controllo. Ne dà notizia il sindaco Massimo Bacci che nel primo pomeriggio ha effettuato un sopralluogo insieme al comandante della Polizia locale Cristian Lupidi sul luogo del rogo:

«Un grazie immenso – ha detto – a vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e forze dell’ordine, volontari, personale comunale, agricoltori della zona e quanti – con dedizione e impegno – hanno duramente lavorato da questa mattina e stanno continuando a farlo per domare definitivamente le fiamme. A loro tutta la nostra profonda riconoscenza». L’incendio ha interessato un campo di sterpi e vegetazioni nella zona di via Colle Onorato, con le fiamme che si sono propagate nel fossato tra Tabano e Montesecco: due le abitazioni coinvolte ma senza gravi danni. Nessuna persona evacuata.

Sul posto attualmente stanno intervenendo 35 Vigili del fuoco, comprese le 2 squadre AIB di Ancona in convenzione con la Regione Marche. È stato attivato il PCA (Posto di Comando Avanzato) VVF per la gestione dell’intervento. Operativi il Canadair e l’elicottero AIB regionale che stanno effettuando numerosi lanci di acqua per supportare il personale VVF al lavoro.